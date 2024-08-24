Погода в Туле 25 августа: до +29°С и переменная облачность

В Тульской области 25 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с.
Температура по области ночью +11…+16°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
В Тульской области 25 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с.
Температура по области ночью +11…+16°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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