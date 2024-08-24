  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 25 августа: до +29°С и переменная облачность - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 25 августа: до +29°С и переменная облачность

Погода в Туле 25 августа: до +29°С и переменная облачность

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

В Тульской области 25 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с.

Температура по области ночью +11…+16°С, днем +24…+29°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
погода в Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заокском районе ищут 74-летнюю Валентину Довгер
В Заокском районе ищут 74-летнюю Валентину Довгер
В тульский центр кинологической службы привезли овчарку из зоны СВО
В тульский центр кинологической службы привезли овчарку из зоны СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.