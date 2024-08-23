В Центральном парке Тулы началась реставрация фонтана

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Работы планируют завершить в конце октября 2024 года.

22 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова началась реконструкция фонтана. Такое решение было принято после тщательного анализа его состояния.

В пресс-службе «Тульских парков» напомнили, что 11 лет назад фонтан пережил капитальный ремонт. В 2013 году были улучшены технические показатели.

В 2024 году ремонт предусматривает полное обновление системы подачи воды, замену декоративных элементов, а также улучшение освещения вокруг фонтана.

— После завершения работ жители смогут насладиться красивым зрелищем струящейся воды и уютной атмосферой в историческом центре парка, — отметили в администрации «Тульских парков».

В обновленном фонтане предусмотрены разнообразные режимы подъёма струй воды, а также оригинальная световая подсветка.

Подъем воды будет производиться из 439 насадок, а освещение обеспечат 229 светильников.