В Центральном парке Тулы началась реставрация фонтана

22 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова началась реконструкция фонтана. Такое решение было принято после тщательного анализа его состояния.
В пресс-службе «Тульских парков» напомнили, что 11 лет назад фонтан пережил капитальный ремонт. В 2013 году были улучшены технические показатели.
В 2024 году ремонт предусматривает полное обновление системы подачи воды, замену декоративных элементов, а также улучшение освещения вокруг фонтана.
— После завершения работ жители смогут насладиться красивым зрелищем струящейся воды и уютной атмосферой в историческом центре парка, — отметили в администрации «Тульских парков».
В обновленном фонтане предусмотрены разнообразные режимы подъёма струй воды, а также оригинальная световая подсветка.
Подъем воды будет производиться из 439 насадок, а освещение обеспечат 229 светильников.