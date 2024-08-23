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В Алексинском районе стартовал форум для участников СВО «Герой 71»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Алексинском районе стартовал форум для участников СВО «Герой 71»

Церемонию открытия посетил врио главы Тульской области Дмитрий Миляев.

Выступая перед военнослужащими и их родственниками, Дмитрий Вячеславович отметил, что в Тульской области действует система комплексной помощи участникам СВО и их семьям. Она включает 67 мер поддержки, более половины из которых – финансовые.

– Мы стараемся сделать все возможное, чтобы парням, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину, шла необходимая поддержка, чтобы они были уверены, что Тульская область заботится об их близких, а те бойцы, кто возвращается домой, были окружены вниманием и заботой, – сказал врио губернатора.

Кроме того, вводится целый ряд мер для ветеранов боевых действий. Они могут получить профессиональную переподготовку, дополнительное образование, бесплатно получить второе среднее образование и многое другое. 

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Дмитрий Миляев сообщил, что в сентябре для поддержки наших защитников в регионе откроется центр «Герой 71». Ветераны СВО, других боевых действий и члены их семей смогут в режиме единого окна получить комплексную социальную поддержку, включая психологическую, правовую, социальную, содействие в получении медицинской и волонтерской помощи.

– Одна из наших с вами задач на форуме – вместе поработать и обменяться опытом. Каждый чиновник, задействованный в работе с ветеранами СВО и членами их семей, должен понять и почувствовать ваши трудности, – отметил Дмитрий Миляев.

На форуме ветераны СВО могут получить все необходимые им консультации у специалистов министерств и ведомств, силовых и надзорных органов, координаторов и руководителей регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Кроме того, для ветеранов форум – это возможность встретиться с боевыми товарищами, получить новые знания. Для этого запланированы панельные сессии по здравоохранению, трудоустройству, спорту и т. д.

Форум будет проходить с 23 по 25 августа в парке-отеле «Шахтер».

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