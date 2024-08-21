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Тульская область стала лидером по снижению цен в новостройках после отмены льготной ипотеки

Тульская область стала лидером по снижению цен в новостройках после отмены льготной ипотеки

Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость».

Спустя полтора месяца после завершения льготной ипотеки с господдержкой и изменения условий по другим льготным программам, эксперты «Яндекс Недвижимости» изучили, в каких регионах России сильнее всего снизились цены на новостройки.

К концу августа в Тульской области цена квадратного метра в строящейся квартире снизилась относительно июля на 8,7%. По снижению цен на первичном рынке регион занял первое место в России. В среднем в Тульской области метр на первичном рынке стоит 116000 рублей, а количество предложений за месяц увеличилось на 1,5%.

Столичные регионы тоже вошли в десятку с самым значительным снижением цены: в Москве и области медианная цена квадратного метра в новостройках сократилась на 1% относительно июля (что в абсолютных значениях соответствует 3000 рублей), а в Санкт-Петербурге и области сокращение стоимости составило 1,7%.

Большой материал Myslo о ситуации на тульском рынке недвижимости читайте здесь.

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сегодня, в 09:00 0
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