  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Предприятия сферы ОПК предложат тулякам порядка 400 вакансий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Предприятия сферы ОПК предложат тулякам порядка 400 вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Предприятия сферы ОПК предложат тулякам порядка 400 вакансий

Работодатели приглашают на работу токарей, инженеров-механиков, фрезеровщиков, трактористов и др.

22 августа в Туле пройдет ярмарка вакансий, где 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса предложат соискателям порядка 400 вакантных рабочих мест.

В открытом отборе примут участие такие предприятия:

  • ООО «Газпромнефть-Центр»;
  • ООО «Завод „Алькор“»;
  • АО «Тулачермет»;
  • ОАО «Тульская обувная фабрика „Заря“»;
  • АО «Октава»;
  • Эксплуатационное локомотивное депо Новомосковск;
  • ООО Тульский завод механических систем;
  • ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО»;
  • ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
  • АО «Полема»;
  • ООО «Промсорт-Тула».

Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу токарей, инженеров-механиков, операторов станков с ПУ, фрезеровщиков, трактористов, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электрогазосварщиков, шлифовщиков, станочников и других специалистов.

Ярмарка пройдет с 14.00 до 16.00 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:45 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В переулке Станиславского мусоровоз сбил 11-летнего велосипедиста
В переулке Станиславского мусоровоз сбил 11-летнего велосипедиста
Тульские пряники чаще всего возили в Китай, Вьетнам и Азербайджан
Тульские пряники чаще всего возили в Китай, Вьетнам и Азербайджан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.