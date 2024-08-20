Предприятия сферы ОПК предложат тулякам порядка 400 вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Работодатели приглашают на работу токарей, инженеров-механиков, фрезеровщиков, трактористов и др.

22 августа в Туле пройдет ярмарка вакансий, где 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса предложат соискателям порядка 400 вакантных рабочих мест.

В открытом отборе примут участие такие предприятия:

ООО «Газпромнефть-Центр»;

ООО «Завод „Алькор“»;

АО «Тулачермет»;

ОАО «Тульская обувная фабрика „Заря“»;

АО «Октава»;

Эксплуатационное локомотивное депо Новомосковск;

ООО Тульский завод механических систем;

ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО»;

ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;

АО «Полема»;

ООО «Промсорт-Тула».

Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу токарей, инженеров-механиков, операторов станков с ПУ, фрезеровщиков, трактористов, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электрогазосварщиков, шлифовщиков, станочников и других специалистов.

Ярмарка пройдет с 14.00 до 16.00 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.