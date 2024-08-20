Предприятия сферы ОПК предложат тулякам порядка 400 вакансий

22 августа в Туле пройдет ярмарка вакансий, где 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса предложат соискателям порядка 400 вакантных рабочих мест.
В открытом отборе примут участие такие предприятия:
- ООО «Газпромнефть-Центр»;
- ООО «Завод „Алькор“»;
- АО «Тулачермет»;
- ОАО «Тульская обувная фабрика „Заря“»;
- АО «Октава»;
- Эксплуатационное локомотивное депо Новомосковск;
- ООО Тульский завод механических систем;
- ООО «ТОЗ-ЭНЕРГО»;
- ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»;
- АО «Полема»;
- ООО «Промсорт-Тула».
Как сообщает Центр занятости Тульской области, работодатели приглашают на работу токарей, инженеров-механиков, операторов станков с ПУ, фрезеровщиков, трактористов, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, электрогазосварщиков, шлифовщиков, станочников и других специалистов.
Ярмарка пройдет с 14.00 до 16.00 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.