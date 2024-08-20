Тульские пряники чаще всего возили в Китай, Вьетнам и Азербайджан

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За год за рубеж продали 14,2 тысячи тонн продуктов.

За январь — июль 2024 года тульская таможня зафиксировала трехкратный рост экспорта продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди наиболее востребованных за рубежом товаров:

мясо и пищевые субпродукты — 11,7 тысячи тонн;

овощи и овощная продукция — 980 тонн;

макаронные изделия — 847 тонн;

кондитерская продукция — 360 тонн.

По словам начальника Тульской таможни Максима Великанова, с начала года тульские производители продали за рубеж 14,2 тысячи тонн продуктов. Ключевыми покупателями стали Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан.

Еще 6,5 тысячи тонн продовольственных товаров отправлено в страны ЕАЭС. Среди наиболее популярных категорий — кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники и т. д.) с объемом вывоза около 2 тысяч тонн и готовые овощные смеси — свыше 1 тысячи тонн.