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Тульские пряники чаще всего возили в Китай, Вьетнам и Азербайджан
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские пряники чаще всего возили в Китай, Вьетнам и Азербайджан

За год за рубеж продали 14,2 тысячи тонн продуктов.

За январь — июль 2024 года тульская таможня зафиксировала трехкратный рост экспорта продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Среди наиболее востребованных за рубежом товаров: 

  • мясо и пищевые субпродукты — 11,7 тысячи тонн;
  • овощи и овощная продукция — 980 тонн;
  • макаронные изделия — 847 тонн;
  • кондитерская продукция — 360 тонн.

По словам начальника Тульской таможни Максима Великанова, с начала года тульские производители продали за рубеж 14,2 тысячи тонн продуктов. Ключевыми покупателями стали Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан.

Еще 6,5 тысячи тонн продовольственных товаров отправлено в страны ЕАЭС. Среди наиболее популярных категорий — кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники и т. д.) с объемом вывоза около 2 тысяч тонн и готовые овощные смеси — свыше 1 тысячи тонн.

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Автор:
сегодня, в 15:33 +1
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