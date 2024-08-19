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Меганакипь и как с ней борется «ТОЗ-Энерго»

Меганакипь и как с ней борется «ТОЗ-Энерго»

Что такое накипь в чайнике и как с ней бороться, знает каждый. А теперь представьте «чайничек», нагревающий 600 тонн воды в час!

Тут бороться с известковыми отложениями на водогрейном котле (да, это именно он) весьма сложно. Выход — заранее готовить воду, очищая ее от нежелательных примесей. До недавнего времени на водогрейной котельной № 2, расположенной на территории Тульского патронного завода, с этой задачей справлялась станция химводоочистки. Ничто, как говорится, не предвещало, но…

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Главный инженер ООО «ТОЗ-Энерго» Сергей Романов:

Сергей Романов

— Тревожный звонок прозвучал во второй половине 2023 года, когда были зафиксированы нарушения нормативных параметров обратной сетевой воды, возвращаемой на котельную после циркуляции в тепловых сетях теплосетевой организации. В декабре величина жесткости сетевой воды значительно превышала эксплуатационные нормы для водогрейных котлов. Оборудование химводоочистки уже не могло в полной мере решать задачу подготовки воды. И как закономерный итог — увеличение накипи в котле № 2. А что дальше? Правильно: уменьшился пропуск воды через котел.

Водогрейная котельная № 2 является источником теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей II и X Пролетарского микрорайонов и IV и V Северо-восточных микрорайонов. Для решения проблемы на стратегическом объекте ООО «ТОЗ-Энерго» разработало и выполнило ряд мероприятий.

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Сергей Романов

— Станция ХВО получила современный автоматизированный комплекс — фильтры-умягчители, насосную станцию повышения давления, автоматику управления. Ввод системы в эксплуатацию позволит существенно повысить качество подготавливаемой воды. С использованием нового оборудования процесс отложения накипи на поверхностях нагрева котельного оборудования снизится до минимального уровня. А это, прежде всего, положительно отразится на качестве предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителей. Для улучшения качества воды мы сделали все возможное, что зависит от «ТОЗ-Энерго», но важно понимать, что наша компания является частью системы, обеспечивающей теплоснабжение микрорайона. Работаем с той водой, которую получаем обратно от теплосетевой организации, и пока мы не застрахованы от нештатных ситуаций.

Также было принято решение провести реконструкцию котла № 2. В настоящее время уже ведутся работы по ремонту — будет заменена конвективная часть агрегата, произведена новая обмуровка (теплоизоляция). После пусконаладочных испытаний обновленное оборудование гарантированно обеспечит резервирование на период эксплуатации в будущем.

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