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Двоих детей, пострадавших при взрыве в детском лагере в Туле, выпишут домой
Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

Двоих детей, пострадавших при взрыве в детском лагере в Туле, выпишут домой

Девочка и вожатый еще продолжают лечение.

Сегодня, 20 августа, двоих мальчиков, пострадавших при взрыве в детском лагере «Солнечный», выпишут домой. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 

По данным ведомства, пострадавшим детям оказали весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Еще одна пострадавшая девочка продолжает лечение. Ее состояние — средней степени тяжести, как у вожатого.

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в детском лагере «Солнечный» в селе Колодезном. Там детям показывали химический опыт, однако что-то пошло не так. Вожатому, который показал эксперимент, оторвало палец.

 

 

Прокуратура Тульской области опубликовала видео с моментом взрыва. Ход проверки по факту происшествия взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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Автор:
сегодня, в 13:35 0
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