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Приёмная кампания-2024 в колледжи и техникумы завершилась
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Приёмная кампания-2024 в колледжи и техникумы завершилась

15 августа завершилась первая волна приема документов на обучение в организациях среднего профессионального образования Тульской области.

В 44 организациях среднего профессионального образования, расположенных на территории Тульской области, в этом году выделено 7868 бюджетных мест, из них 7315 финансируются из средств регионального бюджета, 553 из федерального. 2415 бюджетных места предусмотрено для обучения по программам федерального проекта «Профессионалитет» в 8 кластерах.

Всего за время приемной кампании в 29 государственных профессиональных организаций было подано 20032 заявления. 98,6% абитуриентов сделали это через портал Госуслуги.

Самыми востребованными в этом году традиционно стали профессии и специальности в области общественной безопасности, медицины, образования, информационных технологий, электроники и машиностроения.

Впервые в десятке самых популярных направлений программа «Профессионалитета» в сфере туризма.

В федеральном проекте «Профессионалитет» Тульская область участвует с 2022 года. Прием на 2024-25 учебный год осуществляется в 3 кластера химической отрасли, в два кластера отрасли туризма и сферы услуг, СМИ и коммуникационных технологий, сельскохозяйственной отрасли и машиностроения.

В регионе в проекте участвуют 8 базовых колледжей и 11, подключенных к проекту по сетевому принципу. Партнерами образовательных организаций по «Профессионалитету» стали более 30 предприятий региона.

В этом году работодатели впервые подавали заявки на целевое обучение в системе среднего профессионального образования с использованием портала «Работа в России». В регионе более 1235 бюджетных мест закреплено заявками работодателей на целевое обучение в колледжах.

Самыми активными заказчиками кадров стали предприятия химической отрасли, машиностроения, металлургии и ОПК.

Уже 19 августа все прошедшие по конкурсу абитуриенты будут зачислены в образовательные организации. 

Оставшиеся вакантными места будут заполнены во вторую волну приема, которая продлится до 25 ноября. 

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