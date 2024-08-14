В Тульской области запустили «горячую линию» для пострадавших курян и белгородцев

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В прокуратуре Тульской области организовали «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан, вынужденно прибывших из Белгородской и Курской областей.

О возможных фактах нарушения законодательства в сфере соблюдения прав и социальных гарантий лиц, в том числе несовершеннолетних, эвакуированные граждане могут обратиться по телефонам: 8 (4872) 36-43-07, 8-962-274-24-57.

Напомним, сегодня ночью в Тулу приехали 33 школьника. Их вместе с тремя сопровождающими спасатели МЧС разместили в пунктах ПВР. Всю последнюю неделю туляки следят за событиями на границе. На правительственном уровне Тульская область заявила о готовности принять ещё тысячу человек из Курской области и направить туда автомобили скорой помощи и донорскую кровь. Ранее Тульская область уже отправила курянам гуманитарную помощь весом более 30 тонн.