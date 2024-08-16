Туляк доверху захламил квартиру на ул. Волоховской: вычищать мусор приехали три КамАЗа – фото

Фото Юлии Коршуновой.

О соседе-Плюшкине жильцы дома № 10-а по ул. Волоховской знают не так много. Он ведёт асоциальный образ жизни и уже почти 15 лет захламляет квартиру на первом этаже.

— Явно синдром Плюшкина у него! — говорит сосед. — Грязный, немытый — антисоциальный элемент. С помойки только мусор таскает домой.

16 августа «нехорошую квартирку» приехали расхламлять коммунальщики.

Сотрудники городской службы работают в перчатках, потому что очень грязно, и в масках. От квартиры расходится отвратительный смрад. Из-за постоянной антисанитарии в подъезде дома завелись тараканы и крысы. Но соседи надеются, что с этого дня их жизнь изменится:

нерадивого жильца уже отправили на принудительное лечение.

А в его отсутствие как раз занялись расхламлением. Мусор приходится выкидывать даже из окна: настолько его много в каждом уголке квартиры. Это и пластиковые бутылки, и банки (в поразительно больших количествах), и тазики. Есть мешки с непонятным содержимым, щётки, контейнеры, тряпки. Нашли даже пустые бутылки от моющих средств — их предназначение не совсем ясно.

Вывозят хлам КамАЗами: тот, что мы застали у дома, был уже третьим по счёту.

Фото с места событий советуем смотреть с большой осторожностью: еду и чай лучше отложить!

Плюшкина с ул. Октябрьской соседи характеризуют как исключительно хорошего на вид человека. Тульский психиатр Лев Алексеев тогда объяснил, что принудительная госпитализация ему не грозит — прямую опасность для общества он не представляет.

А вот собиратель с ул. Волоховской уже отправился в психиатрическую больницу: дом № 10-а находится на пороге эпидемиологической катастрофы.