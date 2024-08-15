Фото минздрава Тульской области.

В поликлинике на улице Мира медицинскую помощь получает более 12 500 детей из Привокзального и Советского округов.

В Туле отремонтируют детскую поликлинику Ваныкинской больницы. Как сообщает минздрав Тульской области, в двухэтажном здании обновят фасад и кровлю, заменят окна.

После ремонта рядом со входами в поликлинику появятся удобные колясочные и новые пандусы. Планируется установка вентилируемого фасада, устойчивого к неблагоприятной погоде.

Ремонт фасада проходит по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» и завершится в следующем году. Во время ремонта поликлиника продолжает работу в штатном режиме, медики ведут прием пациентов.