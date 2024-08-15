В Туле отремонтируют детскую поликлинику Ваныкинской больницы. Как сообщает минздрав Тульской области, в двухэтажном здании обновят фасад и кровлю, заменят окна.
После ремонта рядом со входами в поликлинику появятся удобные колясочные и новые пандусы. Планируется установка вентилируемого фасада, устойчивого к неблагоприятной погоде.
Ремонт фасада проходит по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» и завершится в следующем году. Во время ремонта поликлиника продолжает работу в штатном режиме, медики ведут прием пациентов.