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В Туле отремонтируют детскую поликлинику Ваныкинской больницы
Фото минздрава Тульской области.

В Туле отремонтируют детскую поликлинику Ваныкинской больницы

В поликлинике на улице Мира медицинскую помощь получает более 12 500 детей из Привокзального и Советского округов.

В Туле отремонтируют детскую поликлинику Ваныкинской больницы. Как сообщает минздрав Тульской области, в двухэтажном здании обновят фасад и кровлю, заменят окна.

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После ремонта рядом со входами в поликлинику появятся удобные колясочные и новые пандусы. Планируется установка вентилируемого фасада, устойчивого к неблагоприятной погоде.

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Ремонт фасада проходит по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» и завершится в следующем году. Во время ремонта поликлиника продолжает работу в штатном режиме, медики ведут прием пациентов.

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