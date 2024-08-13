В трёх районах Тулы на сутки ограничат подачу холодной воды

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Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

С 8.00 14 августа до 8.00 15 августа подачу холодной воды прекратят в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном Новомосковским и Калужским шоссе, пр. Ленина, ул. Болдина, Станиславского и Рязанской, районом «Зеленстроя», военным городком Берники, деревнями Гостеевка, Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка и Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в мкр. «Петровский квартал», поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский и Косая Гора, Скуратовских поселках, с. Зайцево, деревнях Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.