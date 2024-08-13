  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В трёх районах Тулы на сутки ограничат подачу холодной воды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В трёх районах Тулы на сутки ограничат подачу холодной воды
Фото из архива Myslo

В трёх районах Тулы на сутки ограничат подачу холодной воды

Это связано с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

С 8.00 14 августа до 8.00 15 августа подачу холодной воды прекратят в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном Новомосковским и Калужским шоссе, пр. Ленина, ул. Болдина, Станиславского и Рязанской, районом «Зеленстроя», военным городком Берники, деревнями Гостеевка, Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка и Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в мкр. «Петровский квартал», поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский и Косая Гора, Скуратовских поселках, с. Зайцево, деревнях Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово. 

Для жителей организуют раздачу питьевой и технической воды. Все подробности ищите здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 07:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет водыотключение водыплановые работыТулагорводоканал
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 14 августа: ветрено и до +25 градусов
Погода в Туле 14 августа: ветрено и до +25 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.