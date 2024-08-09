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Арктическое вторжение принесет в Центральную Россию резкое похолодание
Фото Алексея Пирязева.

Арктическое вторжение принесет в Центральную Россию резкое похолодание

Следующая неделя стартует с самой холодной погоды в век глобального потепления.

Уже на следующей неделе мы почувствуем первое предупреждение о приближающейся осени. В тыловую часть североатлантического циклона  в сопровождении ливней хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским.

— После полудня температура понизится до +14…+19°. Это будут самые низкие дневные значения за всё лето! Последний раз так свежо было в середине мая. Кроме того, так прохладно 12 августа не было и в этом столетии. По метеостатистике подобное дыхание Арктики в это время года происходит в среднем не чаще 1 раза в 5–7 лет, но было это в конце 90-х годов, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Во вторники и среду будет похожая погода, но с четверга придет потепление до +22°.

В дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится, вернется нормальное августовское лето — в разгар дня +20…+25°.

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сегодня, в 19:20 0
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