Арктическое вторжение принесет в Центральную Россию резкое похолодание

Фото Алексея Пирязева.

Уже на следующей неделе мы почувствуем первое предупреждение о приближающейся осени. В тыловую часть североатлантического циклона в сопровождении ливней хлынет полярный воздух с температурными показателями, близкими к сентябрьским.

— После полудня температура понизится до +14…+19°. Это будут самые низкие дневные значения за всё лето! Последний раз так свежо было в середине мая. Кроме того, так прохладно 12 августа не было и в этом столетии. По метеостатистике подобное дыхание Арктики в это время года происходит в среднем не чаще 1 раза в 5–7 лет, но было это в конце 90-х годов, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Во вторники и среду будет похожая погода, но с четверга придет потепление до +22°.

В дальнейшем установится западно-восточный перенос воздушных масс, благодаря чему погода наладится, вернется нормальное августовское лето — в разгар дня +20…+25°.