Выборы в Тульской области 2024: партии получили номера в избирательных бюллетенях

Представителям политических партий было предложено выбрать один из конвертов, в которых случайным образом были разложены порядковые номера. В результате места распределились следующим образом.
Бюллетени на выборах депутатов Тульской областной Думы будут выглядеть так:
1. ЛДПР,
2. «Единая Россия»,
3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
4. КПРФ,
5. «Новые люди»,
6. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
На выборах в городскую Думу порядок будет немного другим:
1. КПРФ,
2. «Единая Россия»,
3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
4. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
5. ЛДПР,
6. «Новые люди»,
7. «Коммунисты России».