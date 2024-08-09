Выборы в Тульской области 2024: партии получили номера в избирательных бюллетенях

Фото: избирательная комиссия Тульской области

Представителям политических партий было предложено выбрать один из конвертов, в которых случайным образом были разложены порядковые номера. В результате места распределились следующим образом.

Бюллетени на выборах депутатов Тульской областной Думы будут выглядеть так:

1. ЛДПР,

2. «Единая Россия»,

3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,

4. КПРФ,

5. «Новые люди»,

6. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

На выборах в городскую Думу порядок будет немного другим:

1. КПРФ,

2. «Единая Россия»,

3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,

4. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,

5. ЛДПР,

6. «Новые люди»,

7. «Коммунисты России».