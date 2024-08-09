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Выборы в Тульской области 2024: партии получили номера в избирательных бюллетенях
Фото: избирательная комиссия Тульской области

Выборы в Тульской области 2024: партии получили номера в избирательных бюллетенях

Региональная избирательная комиссия провела жеребьёвку в пятницу, 9 августа.

Представителям политических партий было предложено выбрать один из конвертов, в которых случайным образом были разложены порядковые номера. В результате места распределились следующим образом.

Бюллетени на выборах депутатов Тульской областной Думы будут выглядеть так:

1. ЛДПР,
2. «Единая Россия»,
3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
4. КПРФ,
5. «Новые люди»,
6. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

На выборах в городскую Думу порядок будет немного другим:

1. КПРФ,
2. «Единая Россия»,
3. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»,
4. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,
5. ЛДПР,
6. «Новые люди»,
7. «Коммунисты России».

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