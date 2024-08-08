  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Киреевска просят не закрывать отделение МРЭО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Киреевска просят не закрывать отделение МРЭО: что ответили в ГАИ
Фото из архива Myslo

Жители Киреевска просят не закрывать отделение МРЭО: что ответили в ГАИ

По их словам, ближайшее подразделение находится в Новомосковске, а ездить туда долго и неудобно.

Жители Киреевского района забили тревогу в соцсетях: якобы, прошли слухи о грядущем закрытии местного подразделения МРЭО ГИБДД:

«Ближайшее к нам отделение находится аж в Новомосковске, ездить туда долго и неудобно! Мы категорически против закрытия нашего подразделения!»

Вот что ответили на это в региональной Госавтоинспекции:

«По результатам мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг в УМВД России по Тульской области принято решение о необходимости выделения финансирования для улучшения условий на объекте предоставления государственных услуг, которое запланировано на 2025 год. Вопрос о прекращении функционирования данного подразделения не рассматривается».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:07 0
Другие статьи по темам
Событие
МРЭО ГИБДДтульская Госавтоинспекциязакрытие отдела МРЭО
Место
Тульская областьКиреевск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
15 очаровательных котов, которые прямо сейчас ищут своего человека
15 очаровательных котов, которые прямо сейчас ищут своего человека
В Ефремовском районе пропал 50-летний Иван Жихарев
В Ефремовском районе пропал 50-летний Иван Жихарев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.