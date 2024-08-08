Жители Киреевска просят не закрывать отделение МРЭО: что ответили в ГАИ

Фото из архива Myslo

По их словам, ближайшее подразделение находится в Новомосковске, а ездить туда долго и неудобно.

Жители Киреевского района забили тревогу в соцсетях: якобы, прошли слухи о грядущем закрытии местного подразделения МРЭО ГИБДД:

«Ближайшее к нам отделение находится аж в Новомосковске, ездить туда долго и неудобно! Мы категорически против закрытия нашего подразделения!»

Вот что ответили на это в региональной Госавтоинспекции:

«По результатам мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг в УМВД России по Тульской области принято решение о необходимости выделения финансирования для улучшения условий на объекте предоставления государственных услуг, которое запланировано на 2025 год. Вопрос о прекращении функционирования данного подразделения не рассматривается».