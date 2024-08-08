15 очаровательных котов, которые прямо сейчас ищут своего человека

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Мы собрали подборку хвостатых, которых отдают в добрые руки. Посмотрите, вдруг среди них новый член вашей семьи.

Нарцисс своим недовольным видом охотно пожелает недоброго утра, приятного подавиться и скверного дня. Он осуждающе посмотрит на короткое платье, хмуро оценит новый маникюр и обязательно возмутится по поводу недосоленного корма. Но это только внешне. Просто морда его лица в силах разбавить слишком веселую семью до консистенции среднестатистической, где всегда кто-то чем-то недоволен.

На самом деле, Нарцисс совсем не брюзга. Он общительный, игривый и ласковый мальчик. Котику всего год, он кастрирован и обучен этикету.

Находится в Новомосковске. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Мешок котят. Такой подарок оставили под дверью одного из тульских волонтеров. Чудом эти ребята не разбежались и не угодили под машину или в лапы собак.

Подарочек пристраивается в добрые руки. В наличии: шесть очаровательных котят в возрасте около месяца. Малышам поставлена первая вакцина.

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Кейт – настоящее пушистое чудо, от которого невозможно оторвать взгляд. Она нежная, воздушная и невероятно добрая. Ласковая и общительная Кейт станет лучшим другом как взрослым, так и детям. Ей около двух лет. Привита и стерилизована.

У Кейт есть особенность: у нее диагностирован иммунодефицит. Это не страшно ни для людей, ни для собак, но это означает, что она ищет дом, где будет единственной кошечкой.

Кейт не требуется специального лечения, только регулярные визиты к ветеринару раз в полгода для сдачи общего анализа крови (ОАК) и биохимического анализа (БХ).

Все вопросы – в личные сообщения ВКонтакте.

Санек – идеальный сожитель! Он будет рад каждому вашему возвращению домой. Обещает встречать стихами, песнями, возможно, цветами. Ну и пусть они полчаса назад были выдраны из горшка, главное ведь внимание!

Санек не будет ревновать к соседу, он знает, что идеален. И даже если он раздобреет от семейной жизни килограмм на шесть, он останется несравненным сладким бубочкой.

Санек не разбудит вас храпом, не описает ободок унитаза и всегда будет рад теще. А еще не попросит вас гладить его рубашки, он попросит гладить себя.

Саньку 8 месяцев. Он привит и кастрирован. Ждет вас в Новомосковске.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Джозефина – маленький клубочек добра и нежности. Она очень контактная и ласковая, легко находит общий язык с людьми и доброжелательными кошками. Ее доверчивый и открытый характер покорит ваше сердце с первых минут. Иногда малышка может испугаться, что вполне объяснимо после всего пережитого, но она быстро адаптируется и мирится с новыми обстоятельствами.

Эта очаровательная кошечка невероятно умна и чистоплотна. Лоточек для нее — не загадка, а естественная часть жизни.

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Фифычу около восьми месяцев. Он жил в семье, но его выбросили на улицу. Сейчас он здоров, обработан от паразитов, вакцинирован и кастрирован. Готов найти новых хозяев.

Все вопросы по тел. 8-996-432-90-92 (Алина).

Красавчик Тимон готов к дружбе и обожанию! Чего-чего, а энергии в нем — хоть отбавляй. Добрый и ласковый, но, к чему скрывать, игры и шалости ему все-таки ближе. Тимон — это вам не просто котенок, а комок радости. Чего только стоит его умение завладевать вниманием правдами и неправдами.

Тимону пять месяцев. Он хоть и проказник, но хорошо воспитан.

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Маленькая Астра – представитель семейства персов. Но порода не стала для нее залогом хорошей домашней жизни. Кошка была спасена волонтерами из плохих условий.

Как и положено маленьким детям, Астра быстро забыла все свои невзгоды. Она рада, что у нее наступило настоящее детство – бегает и играет. Для полного счастья осталось только найти дом и хорошего хозяина.

Астре 3,5 месяца. Она обработана от паразитов и приучена к лотку.

Находится в Новомосковске.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Тося Гулькина – особенный кошачий ребенок. Ее лапы будут такими всегда, увы. Врожденная патология. Но она не парится и не унывает. Тося живет на полную и отстаивает свое место под солнцем, как будто лап у неё восемь.

Маленький суровый боевой клоп. С радостью, кстати, переквалифицируется в клопа постельного, клопа карманного, клопа кухонного. Тосе от силы месяц. И она очень хотела бы занять чьё-то сердце.



Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Этого рыжего котенка нашли у оживленной дороги. На время его приютили, но скоро люди не смогут держать его у себя. Мальчик. Около трех месяцев. Обработан от паразитов.

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