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В Туле на ул. Фрунзе высаживают клены
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на ул. Фрунзе высаживают клены

Завершить сезон высадки планируют в середине ноября.

В Туле на ул. Фрунзе высаживают клены. Саженцы высотой до 3 метров с закрытой корневой системой. Посадка ведется в рамках озеленения города. 

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в этом году такие работы будут проведены на 60 объектах. План по озеленению был сформирован с учетом обращений жителей и в рамках выполнения поручений сити-менеджера Ильи Беспалова. 

В планах посадить 6 тысяч саженцев, из них 2770 деревьев и 3300 кустарников. Это липа, клен, ива, береза, сирень, пузыреплодник, спирея, кизильник, бересклет, гортензия и др. В рамках компенсационного озеленения предусмотрена высадка хвойных пород: туи, можжевельника, сосны горной. На данный момент высажено около 30 процентов от запланированного числа деревьев и кустарников. 

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Работы по дополнительному озеленению уже проведены на территории Молодежного бульвара. Там появились 10 молодых лип. 30 лип высадили в п. Хрущево на ул. Прудной, 25 кленов – в д. Скорнево. 

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В ближайшее время озеленение планируют выполнить на ул. Октябрьской возле памятника В. Рудневу. Клены посадят в сквере 70-летия Победы на ул. Маршала Жукова. Продолжатся работы на ул. Демонстрации, Кирова, Ф. Энгельса, Первомайской, пр. Ленина и других улицах города. 

Завершить сезон высадки планируют в середине ноября.   

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