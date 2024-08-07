Аналитики: базовый комплект товаров для школы подорожал на 8%

Фото: https://ru.freepik.com.

В преддверии начала учебного года в России аналитики АТОЛ Онлайн провели исследование обезличенных данных продаж и выяснили, как изменилась стоимость покупки самых востребованных товаров для школы. Так, в июле 2024 года собрать базовый комплект для учёбы в среднем можно за 6414 руб., на 8% дороже, чем в июле 2023 года.

Медианная стоимость покупки школьного дневника выросла на 13% и составляет 313 руб. Набор тетрадей в среднем россияне приобретают за 407 руб. — плюс 10% относительно показателей цены 2023 года. На 6% вырос в цене комплект обложек для тетрадей и учебников: в среднем его можно купить за 269 руб.

Набор шариковых ручек россияне приобретают за 324 руб., что на 9% дороже относительно прошлого года. Средняя стоимость линейки и комплекта стирательных резинок изменилась незначительно — на 3% и 1%, а их стоимость покупки составляет 145 руб. и 186 руб. соответственно. А вот чёрнографитный карандаш изменился в цене сразу на 15% — до 45 руб. за единицу товара.

Пеналы, необходимые для школьных принадлежностей, в июле продавались в среднем по цене 450 руб., что на 4% дороже, чем год назад. Комплект из двух клеев-карандашей можно купить за 165 руб., что на 27% выше стоимости июля 2023 года. Набор цветных карандашей подорожал на 19% — до 320 руб., а фломастеров на 13% — до 412 руб.

Цены на краски также изменились. Так, гуашь в среднем стали покупать за 352 руб. (+23%) за набор, а акварель — за 332 руб. (+4%). Кисточки для рисования можно приобрести за 258 руб., что дороже относительно июля 2023 года на 15%. Пластилин подорожал на 10%, и сейчас его средняя стоимость составляет 303 руб.

А вот мешки для сменки россияне стали покупать на 11% дешевле — в июле средний чек покупки составил 401 руб. В то же время рюкзаки выросли в цене на 6% — теперь они стоят в среднем 1732 руб.