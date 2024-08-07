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Елена Гребнева: «Сильная сторона нашего региона – история и традиции»

Елена Гребнева: «Сильная сторона нашего региона – история и традиции»

Сильные и слабые стороны Тульской области обсудили на экспертной сессии 7 августа.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в Туле проведут 20 экспертных сессий в рамках актуализации действующей программы развития Тульской области до 2030 года.

Одну из них провели 7 августа в атриуме Тульского кремля. Группы экспертов составили SWOT-анализ Тульского региона: перечислили преимущества и недостатки географического расположения, состояния социальной среды, динамики рождаемости и смертности, других аспектов.

Председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Елена Гребнева поучаствовала в экспертной сессии и поделилась результатами исследования ее команды:

— Первая сильная сторона нашего региона — это, конечно же, наша история, наши традиции. Тульская область славится и первым ратным полем России, и непреступным кремлем, в котором проходит это отраслевая сессия, и непокоренной засекой. Город-герой Тула, города воинской доблести, 106-я дивизия - все это наши сильные стороны.

Если говорить об одном из направлений сегодняшней отраслевой сессии — это развитие патриотичной личности, то патриотическое воспитание в нашем регионе всегда стояло на первом месте. Уверена, ближайшие шесть лет оно будет только набирать силу. 

Еще одна наша сильная сторона — это Добро.Центры. Если со стороны Федерации мы будем получать дополнительное финансирование, то сможем расширять сеть Добро.Центров и улучшать их структуру даже в самых отдаленных населенных пунктах.

А вот наша близость к Москве - это и плюс, и угроза. Хотелось бы, чтобы в Центральном федеральном округе линейка заработных плат была уравнена. Тогда у нас не будет проблем с оттоком кадров.

Проведение подобных отраслевых, стратегических, экспертных сессий очень важно. Решения о будущем родной области должны приниматься не в одном кабинете, а всеми жителями нашего региона. За такое решение Дмитрию Вячеславовичу Миляеву огромное спасибо!

Свои идеи с помощью онлайн-площадок может предложить каждый (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).

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Автор:
сегодня, в 17:56 0
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