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Три жителя Тульской области заболели лихорадкой Западного Нила
Фото из архива Myslo.

Три жителя Тульской области заболели лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор призывает не волноваться: случаи заболевания лихорадкой регистрируют ежегодно, и в этом году друг с другом они не связаны.

В Тульской области три человека заболели лихорадкой Западного Нила: информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако поводов волноваться нет: каждый зарегистрированный случай находится на контроле надзорной службы.

— Все три случая заражения между собой не связаны: об эпидемии говорить не приходится. Мы фиксируем такие случаи каждый год, каждый из них держим на особом контроле, — рассказали в ведомстве. 

Двое зараженных туляков вернулись из отпуска в Египте, после чего заболели. Еще один пациент подхватил лихорадку уже на территории Тульской области. Предположительно, его укусил комар на рыбалке.

Лихорадка Западного Нила — инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 государствах. Она распространяется в основном в жарких странах, в России же встречается в южных регионах, чуть реже — в Центральной части и Поволжье.

Симптомы болезни — высокая температура, головная, мышечные боли, сыпь.

Основной механизм заражения — укус кровососущего комара, поэтому для профилактики лихорадки Западного Нила следует защищать себя от укусов, используя репелленты,антимоскитные сетки и фумигаторы. При посещении лесов и берегов водоёмов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют надевать закрытую одежду. 

При возникновении симптомов болезни следует обратиться к врачу.

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