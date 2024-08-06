Рейд администрации: в Туле выписали штрафы любителям припарковаться на газонах

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Так, с начала года на нарушителей составили более 200 протоколов.

6 августа инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации Тулы фиксировали административные правонарушения на ул. Советской и Коминтерна.

С начала года на автолюбителей, которые паркуют свои машины на озелененных территориях, было составлено 247 протоколов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сумма наложенных штрафов превысила 400 тысяч рублей. Часть протоколов находится на рассмотрении.

Начальник УАТН Кристина Галкина напомнила, что озелененными территориями в соответствии с правилами благоустройства города являются участки земли с искусственно-созданными садово-парковыми зонами, газоны, скверы, бульвары, растительность естественного происхождения, участки земли с полностью или частично нарушенным травяным покровом.

Размещение транспортных средств на озелененных территориях — это административное правонарушение, которое предусмотрено статьей 8.15 закона Тульской области № 388-ЗТО от 09.06.2003 «Об административных правонарушениях в тульской области».

Штраф составляет 2 тысячи рублей. Он действует при неправильной парковке как на городских озелененных территориях, так и на придомовых.

Кристина Галкина — Должен быть протокол собственников жилья, где будет указано, что там есть парковочная зона, в противном случае владелец автомобиля будет привлечен к административной ответственности.

Также было отмечено, что сообщить о правонарушении жители могут в управление по административно-техническому надзору.

— Будем благодарны, если граждане будут писать нам обращения с приложением фотоматериалов. Мы будем их рассматривать. Но здесь стоит отметить, что в случае направления обращения гражданином, ему необходимо явиться к нам в управление и дать подписку свидетеля, где будут зафиксированы дата и время совершения административного правонарушения. Обращений много, но некоторые граждане не являются в управление, и часть материалов, к сожалению, пропадает, — рассказала Кристина Галкина.

Администрация призывает автолюбителей соблюдать Правила благоустройства города и не парковаться на озелененных территориях.