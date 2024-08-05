В Тульской области усовершенствуют работу социального такси

По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Маркова, большая часть поездок на социальном такси (62%) приходится на доставку пациентов с почечной недостаточностью на процедуру гемодиализа. Такие заявки исполняются в первоочередном порядке, так как процедура жизненно необходима.

Сейчас на гемодиализ пациентов развозят автомобили 13 учреждений социального обслуживания, размещенных в разных районах Тульской области. Это существенно усложняет логистику и замедляет доставку.

С 1 сентября запись и доставка будет проводиться через Центр медицины катастроф (ЦМК). Как только пациенту назначат гемодиализ, врач оставит в системе заявку на его доставку. Благодаря этому пациентам не нужно будет заботиться о заказе такси.

Кроме того, обновления позволят обеспечить медицинское сопровождение во время транспортировки; перевозить больше пациентов, которым необходим гемодиализ; выполнять больше заявок по остальным категориям.

ЦМК будет мониторить все поездки на предмет логистики маршрутов, простоев машин.

Это позволит повысить качество исполнения заявок граждан на социальное такси.

Завершающим этапом станет передача автопарка социального такси единому центру управления транспортом – Центру медицины катастроф.

Дмитрий Миляев поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Татьяне Абросимовой совместно с минздравом до 1 сентября завершить все процедуры по передаче ЦМК полномочий по доставке пациентов на процедуру гемодиализа. А также – до 20 февраля 2025 года в полном объеме передать ЦМК организацию работу социального такси.

Кроме того, врио губернатора напомнил, что в ходе рабочего визита в Щекинский район поручал разобраться с использованием служебных автомобилей работниками местной больницы.

Дмитрий Марков сообщил, что всего в автопарке Щекинской районной больницы 45 автомобилей. По итогам двухнедельной работы удалось снизить расходы на бензин и содержание автопарка, оптимизирована нагрузка на водительский состав.

До конца 2025 года планируется внести все автомобили учреждений здравоохранения в региональную навигационную информационную систему, организовать работу единой диспетчерской службы для ежедневного мониторинга работы автотранспорта, контролировать расход бензина.

Дмитрий Миляев поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику совместно с заместителем председателя Правительства – министром по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярославом Раковым проработать все предложения.