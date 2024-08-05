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Туляки считают учителей и медиков самыми недооцененными на рынке труда
Фото Алексея Пирязева.

Туляки считают учителей и медиков самыми недооцененными на рынке труда

Жители региона видят несоответствия между объемом работы и размером заработной платы.

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов туляки называли учителей и воспитателей (20%), врачей и медсестер (17%), рассказали аналитики Superjob. 

По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом — следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров.

6% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 4% — продавцов. Еще 4% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих, женщины — учителей и врачей.

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сегодня, в 10:24 +4
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