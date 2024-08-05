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Госдума хочет обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы
Фото: ru.freepik.com.

Госдума хочет обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Содержание студентов хотя повесить также на братьев и сестер.

В Государственную думу России внесли проект об обязанности родителей содержать своих детей во время обучения в вузе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов — суд назначит твердую денежную сумму, которая будет выплачиваться ежемесячно. Основанием для прекращения денежной поддержки депутаты предлагают считать отчисление из университета, окончание обучения или достижение 23 лет.

Если же у студента нет возможности получать содержание от родителей, то он сможет претендовать на помощь от братьев, сестер, бабушек и дедушек.

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Автор:
сегодня, в 10:06 +1
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