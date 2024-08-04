После смертельного ДТП с 7 авто у тульского онкоцентра изменят схему движения

Для повышения безопасности движения рядом с онкоцентром управлением по транспорту и дорожному хозяйству Тулы совместно с ГИБДД принят ряд решений:

— установить столбики на въезде и выезде из онкоцентра в целях соблюдения требований дорожных знаков;

— выделить правую полосу в сторону области для движения маршрутных транспортных средств;

— организовать между полосами островок безопасности.

Страшная авария произошла днем 31 июля в онкоцентра. Предположительно, водитель Chevrolet Captiva перестроился в предназначенную для разгона правую полосу столкнулся с ехавшим там на скорости TANK 500. После этого Chevrolet влетел в Volkswagen Polo, который от удара столкнулся с Nissan X-Trail. Через несколько машин TANK 500 врезался в Lada Largus и от удара вылетел на полосу встречного движения, где влетел в медицинский УАЗ. Lada Largus тем временем столкнулся с попутным Chevrolet Niva.

К тому моменту 65-летняя фельдшер Ленинской районной больницы, которая в момент аварии находилась в автомобиле неотложной помощи, уже скончалась. Двух водителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Управлявший «неотложкой» мужчина находился в тяжелом состоянии.