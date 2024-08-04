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В понедельник в Туле временно ограничат движение рядом со стадионом «Арсенал»

В понедельник в Туле временно ограничат движение рядом со стадионом «Арсенал»

5 августа «Арсенал» сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

На двух улицах рядом с центральным стадионом в Туле временно запретят движение, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с этим 5 августа по ул. Жаворонкова на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина будут введены ограничения для транспорта:

- с 00.00 до 22.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта;

- с 8.00 до 22.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать эти сведения при планировании поездок.

Напомним, матч «Арсенал» - «Енисей» (Красноярск) начнется 19.00. Судить встречу будет Артур Федоров из Петрозаводска.

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