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Учитель физкультуры из Тульской области выиграл в лотерею свыше 777 тысяч рублей
Фото пресс-службы «Русского лото».

Учитель физкультуры из Тульской области выиграл в лотерею свыше 777 тысяч рублей

Купить выигрышный билет мужчину уговорила его мать.

Учитель физкультуры и ОБЖ из поселка в Тульской области Вячеслав Чуприков выиграл в лотерею 777 778 рублей. Счастливый билет победитель купил в сетевом магазине, рассказали в пресс-службе «Русского лото».

Туляк послушал мать и купил шесть лотерейных билетов, один из которых принес ему выигрыш. Передачу Вячеслав смотрел с женой, выписал номера бочонков, а билеты проверил только вечером. Туляк признался, что сначала даже не поверил своей удаче и впал в ступор. 

«Единственное, что я смог произнести в тот момент: „Да ладно, не может быть!“» — заявил он.

Вячеслав Чуприков отработал в школе 40 лет, сейчас — на пенсии и занимается благоустройством дома. На выигранные деньги мужчина планирует сделать ремонт и купить новый кухонный гарнитур.

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Автор:
сегодня, в 09:25 +3
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