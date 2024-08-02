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В июле туляки чаще всего жаловались губернатору на отсутствие холодной воды
Фото: ru.freepik.com.

В июле туляки чаще всего жаловались губернатору на отсутствие холодной воды

Беспокоят жителей и вопросы благоустройства территорий.

В июле специалисты линии «телефон доверия губернатора» в Тульской области приняли 9,5 тысячи звонков, рассказали в пресс-службе министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона.

В число самых популярных вопросов у туляков вошли отсутствие холодной воды, благоустройство, а также содержание многоквартирных домов.
В прошлом месяце жителей региона чаще всего волновал вопрос ремонта и содержания дорог. 

В ведомстве напомнили жителям, что оставить заявку по ямочному ремонту дорог в Туле можно с помощью электронного сервиса портала «Открытый регион 71», выбрав соответствующую категорию. «Телефон доверия губернатора» принимает звонки ежедневно с 08.00 до 20.00. При звонке в нерабочее время можно оставить запрос на «обратный» звонок.

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Автор:
сегодня, в 09:28 +1
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