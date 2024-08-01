Как родителям новорожденного получить СНИЛС в Тульской области?

Больше не нужно обращаться в СФР: номер документа автоматически добавляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

С начала 2024 года уже 4 623 тульских малышей автоматически получили номер СНИЛС.

Номер лицевого счета новорожденного ребенка поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг сразу после того, как ОСФР по Тульской области получит сведения о рождении малыша из органов ЗАГС.

Важно, чтобы у мамы была подтвержденная запись на портале госуслуг.

Если ее нет, рекомендуется позаботиться о создании и подтверждении профиля заранее до рождения ребенка. В случае, когда это невозможно, за номером СНИЛС нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Тульской области или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Номер будет предоставлен сразу же в день обращения.

Отметим, что важна также актуальность данных мамы в профиле на портале госуслуг. Например, если она поменяла фамилию, но не внесла изменения в профиль, номер СНИЛС малыша может не появиться.

Напомним, что процесс оформления и получения СНИЛС проходит беззаявительно с 2020 года. На данный момент СНИЛС - полностью цифровой документ, в виде пластиковой карточки он больше не выпускается.

Номер СНИЛС необходим с первых дней жизни для получения маткапитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС и прикрепления к поликлинике, получения иных госуслуг. Взрослым жителям области СНИЛС нужен для трудоустройства, формирования пенсионного капитала и пр.