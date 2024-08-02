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Какую коммерческую недвижимость можно купить в Туле по цене «однушки»: обзор Myslo
Фото: Avito.ru

Какую коммерческую недвижимость можно купить в Туле по цене «однушки»: обзор Myslo

Перед вами – наша традиционная еженедельная подборка интернет-объявлений.

Эксперты считают недвижимость одним из самых надёжных вложений – цены идут вверх, риски минимальные. «Вложения в бетон» всегда можно вернуть благодаря перепродаже, а можно сдать объект в аренду, обеспечив себе пассивный доход.

Мы решили подробно рассмотреть последний вариант и выяснить, можно ли в Туле найти коммерческое помещение по цене стандартной хорошей однокомнатной квартиры. Критерии простые: продажа от собственника, отсутствие проблем с документами и стоимость до 4 млн рублей. Таких вариантов нашлось чуть больше 20, мы выбрали самые интересные. Поехали!

 

По традиции, начнём с минимальной цены. Павильон в торговом комплексе «Подкова» на ул. Коминтерна можно приобрести за 850 тысяч рублей. 28 кв. м. площади, первая линия, отдельный вход с улицы, чистовая отделка.

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Помещение разделено перегородкой на две части, может использоваться в качестве магазина, обувной или часовой мастерской, сервиса для смартфонов и гаджетов и т. д. Помещение и земельный участок под ним в собственности у одного владельца.

 

Почти вдвое дороже – 1,8 млн рублей, просят за помещение площадью 90 кв. м. в доме № 129-А по проспекту Ленина. Второй этаж, вход с улицы, чистовая отделка. Есть центральное отопление и электричество на 50 кВт.

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В помещении располагается служба доставки пиццы и роллов. Вот что пишет продавец: «Готовый бизнес, отличное место, широкий охват. Продажа готового бизнеса, заходи и работай!»

 

В пос. Иншинский выставлен на продажу готовый бизнес с помещением в собственности. Это парикмахерская площадью 30 кв. м. Она находится в многоквартирном жилом доме, оборудован отдельный вход с улицы. В наличии необходимое оборудование – рабочие места, инструменты, зона для маникюра и педикюра.

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Одно рабочее место сдано в аренду. Можно либо нанять персонал, либо сдавать всю площадь частным мастерам. Помещение в хорошем состоянии, недавно сделан ремонт. Вот что пишет продавец: «Хороший трафик, рядом есть парковка. Поблизости школа, поликлиника, супермаркеты и другие объекты инфраструктуры». Цена – 2990000 рублей.

 

Добавив полмиллиона рублей, можно приобрести коммерческое помещение в самом центре Тулы – в доме № 91-А по проспекту Ленина. Площадь 68, 9 кв. м., электричество на 10 кВт с возможностью увеличения, автономное отопление. Высокие потолки (2,9 м).

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Комментарий владельца выглядит так: «Полуциркульное помещение, заведена вода, канализация и электричество. Выполнен чистовой ремонт: на полу плитка, покрашены стены и потолок. Установлено видеонаблюдение по всей территории. Без обременений, 1 взрослый собственник».

 

Самый дорогой вариант на сегодня расположен на цокольном этаже с окнами в элитном ЖК на ул. Михеева. Площадь – 70 кв. м., отдельный вход, высокие потолки. Само помещение разделено на две зоны, сделан дизайнерский ремонт.

Проведены все коммуникации – центральное водоснабжение, отопление, санузел с душевой кабиной. Есть большой и просторный шкаф купе для хранения вещей, мини-кухня, столы для работы и переговоров, спутниковое ТВ, интернет, огромный экран с проектором и звуковой техникой. Всё это останется новому владельцу.

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Комментарий к объявлению выглядит так: «Помещение под ваш бизнес, офис, салон красоты, шоурум, бьюти-кабинет, отдел продаж и т. д. Помещение стояло закрытым около 4 лет, кое-где требуется косметический ремонт». На территории есть парковка, рядом магазины, аптека, ресторан. Цена – 3,85 млн рублей, возможен торг.

Друзья, считаете ли вы коммерческую недвижимость надёжным вложением денег? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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