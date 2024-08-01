Полная переработка отходов и экологическое просвещение: в Туле состоялась экспертная сессия «Экологическое благополучие»

Актуализировать действующую программу развития Тульской области, скорректировать ее в соответствии с национальными целями, обозначенными президентом России, и разработать мероприятия до 2030 года. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Миляев.

Чтобы максимально приблизить задачи, которые на ближайшие 6 лет поставит перед собой правительство региона к реальным потребностям и запросам его жителей, первым этапом формирования новой программы станут стратегические сессии по каждой из 7 национальных целей, обозначенных президентом. Одна из них — экологическая безопасность.

Решению этих задач была посвящена экспертная сессия, которая состоялась в четверг, 1 августа. Площадкой для встречи участников мероприятия стал творческий индустриальный кластер «Октава».

Сегодняшняя сессия проходит в рамках подготовки программы развития Тульской областив рамках исполнения поручения врио губернатора Дмитирия Миляева. Она собрала экспертов, глубоко погруженных в проблемы экологии, есть люди, которые обладают обширными знаниями по сохранению лесов, воды, переработки отходов. Их общая мысль позволит достичь тех результатов, которые поставлены президентом Владимиром Путиным.

Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области:

Юрий Панфилов — Такой формат генерации и обсуждения идей максимально полезен. Кто-то из экспертов обладает специальными знаниями о лесном фонде, другие знают все про воду, третьи компетентны в вопросах утилизации отходов… Собравшись вместе, они способны профессионально и всесторонне оценить экологические потребности региона и наметить конкретные задачи для достижения экологического благополучия – цели, которую президент страны поставил в числе семи приоритетных направлений развития России. Экологическая задача максимум – полностью отказаться от захоронения мусора, сделав его сырьевым ресурсом, таким же, как нефть или газ. Мы уже движемся в этом направлении, и недавно региональный опыт переработки твердых коммунальных отходов на новом современном предприятии был представлен заместителю председателя Правительства России Дмитрию Патрушеву.

Участниками экспертной сессии стали представители Тульского областного экзотариума, лесничеств области, ООО «Хартия», ГУ ТО «Природа», ГУ ТО»Тульские парки», общественной организации «Экологическая защита», АО НК «Азот», Тульской региональной общественной организации охотников и рыболовов, ООО МСК-НТ, АО «КМЗ», ТулГУ.

Вопросы, которые стояли перед экспертами, были разделены на отдельные блоки:

формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

Александр Картышов, заместитель генерального директора ООО «Тульская транспортная компания»:

Александр Картышов — Наш регион промышленный, в нем расположено очень много химических, машиностроительных и других предприятий. Поэтому вопросы снижения уровня загрязнения окружающей среды для Тульской области очень актуальны. Подобные мероприятия позволят экспертам в разных отраслях обозначить основные проблемы и совместно, с учетом нюансов той или иной сферы, проработать концепцию их решения. На сессии много говорили об утилизации отходов и раздельном сборе мусора. Мы считаем необходимым создать в Тульской области конкурентную среду для мусороперерабатывающих компаний, чтобы в наш регион приходили новые операторы, которые занимаются утилизацией мусора. Предлагаем создать для них условия по примеру особых экономических зон — налоговые послабления и подведение к площадке, на которой они планируют работать, все необходимые коммуникации.

Эдуард Коченов, генеральный директор ООО «Кубаньмасло»:

Эдуард Коченов — Сессия собрала людей, глубоко вовлеченных вопросы экологии. И мы считаем, что это правильный подход. У нашего предприятия лозунг: «Компания ничего не добьется, если будет думать только руководство». Считаю, что это актуально и в рамках региона, и всего государства. Вовлеченность всех в нас, жителей, ускоряет процессы, направленны на повышение качества жизни. То, что люди участвуют в решение вопросов — это очень классно. Каждый в последствии сможет наблюдать, как идет процесс изменения и понимать, какую роль сыграл он лично в этом.

По окончании обсуждения участники презентовали свои проекты.

Всего будет проведено 20 таких сессий. Семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Работа над программой будет проходить в широкой дискуссии с жителями региона, общественниками, бизнес-сообществом. Каждый желающий сможет внести свои предложения.

Для этого сформированы интерактивные онлайн-площадки: сообщество »ВКонтакте» и электронная почта [email protected].

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится совместная сессия с правительством области, где эксперты представят результаты своей работы профильным министрам и главе региона Дмитрию Миляеву.