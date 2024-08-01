В Туле многодетного отца осудили за кражу айфона у женщины-дипломата

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Хищение произошло в электричке, следовавшей из Москвы в оружейную столицу.

В судебном участке № 61 Привокзального судебного района Тулы состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Кыргызстана. По данным тульской транспортной прокуратуры, отец троих детей совершил кражу в электричке «Москва – Тула».

Жертвой хищения стала сотрудница МИДа – мигрант украл у неё iPhone 13 Pro Мах стоимостью 100 тысяч рублей. В чехле смартфона находилась банковская карта и документы потерпевшей.

Вор был задержан по горячим следам сотрудниками линейного отдела полиции и доставлен в дежурную часть. С учётом обстоятельств уголовного дела и данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.