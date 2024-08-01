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Врачи перинатального центра помогли тулячке с 10-сантиметровой опухолью стать мамой
Фото: minzdrav.tularegion.ru

Врачи перинатального центра помогли тулячке с 10-сантиметровой опухолью стать мамой

Сложная операция прошла успешно – на свет появился малыш ростом 52 см и весом 3350 г.

В областной перинатальный центр на 39 неделе беременности поступила женщина с миомой матки. Диаметр доброкачественной опухоли составил 10 см. Естественные роды в этой ситуации могли спровоцировать кровотечение и вызвать необходимость удаления матки.

Врачи провели кесарево сечение и удалили миоматозный узел. Операция прошла успешно. Репродуктивную систему женщины удалось сохранить. Малыш родился здоровым весом 3350 г и ростом 52 см. Сейчас женщина с ребенком находятся под наблюдением врачей.

Главврач Тульского областного перинатального центра Сергей Рыбников отметил, что проведение регулярных медосмотров, скрининговых тестов, наблюдение за развитием плода, выполнение рекомендаций врача и своевременное лечение играют ключевую роль в обеспечении безопасности беременности и успешных родов.

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