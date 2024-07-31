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Дмитрий Миляев попросил министра спорта построить в Туле новый 50-метровый бассейн
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев попросил министра спорта построить в Туле новый 50-метровый бассейн

Кроме того, врио главы региона обратился к министру Михаилу Дегтяреву с просьбой выделить деньги на пять физкультурно-оздоровительных комплексов.

Министр спорта России Михаил Дегтярев обсудил с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым сотрудничество по линии комиссии Госсовета РФ «Физическая культура и спорт», которую недавно возглавил Дмитрий Вячеславович. Он пригласил Михаила Дегтярева войти в состав комиссии. 

 – Считаю, нам необходимо усилить взаимодействие Министерства с комиссией «Физическая культура и спорт» по выработке общих решений в соответствии с национальными целями, – сказал Дмитрий Миляев.

Планируется, что в комиссию также войдут 15 глав регионов, где наиболее активно развивается спортивная инфраструктура. Первое заседание комиссии Госсовета должно пройти 20 августа в Туле. На нем рассмотрят вопросы разработки комплексной государственной программы по спорту.

В этот же день пройдет открытие Кубка Губернатора Тульской области по хоккею с участием сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги из России, Беларуси и Казахстана. Особое внимание на встрече уделили вопросам развития спорта в Тульской области. 

 Дмитрий Миляев сообщил, что около 61% жителей региона регулярно занимаются спортом – более 800 тысяч человек. Это 3 место в ЦФО и 8 место – по стране. Врио губернатора отметил, что поставленная президентом задача довести это значение до 70% к 2030 году обязательно будет выполнена.

За последние 8 лет в Тульской области построено более 200 спортивных объектов, включая 17 физкультурно-оздоровительных комплексов (4 из них – с бассейнами), 7 ледовых арен, более 175 плоскостных сооружений. Выполнен капремонт 25 объектов. 

Этой осенью откроется ФОК с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в поселке Скуратовский. В конце года начнет работу модульный спортивный зал в Советске. Начато строительство ФОКов в Арсеньево и Алексине. Их сдадут в 2025 году. 

Дмитрий Миляев обратился к министру с просьбой выделить финансирование на строительство пяти ФОКов в регионе и попросил учесть в программе строительство в Туле современного 50-метрового плавательного бассейна. Врио губернатора подчеркнул, что в вопросе развития физкультуры Тульская область не стоит на месте: разработана пятилетняя программа по реконструкции 26 старых стадионов.

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