В Туле гаишники спасли мужчину с острой болью

Днем 27 июля инспекторы ДПС ОБ ДПС УМВД России по Туле Олег Никора и Сергей Фролов находились на маршруте патрулирования. На Новомосковском шоссе к ним обратился гражданин и рассказал, что неподалёку лежит мужчина с острой болью, а телефона для вызова скорой помощи у него нет.

Полицейские немедленно вызвали на место медиков и поспешили к мужчине, который к тому времени потерял сознание. Инспекторы оказали ему первую помощь, благодаря этому он пришел в себя. Через некоторое время пациента передали бригаде медиков.

Туляка госпитализировали в больницу, а затем провели экстренную хирургическую операцию.

Уважаемые туляки и гости региона! При возникновении сложной дорожной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Они окажут всевозможное содействие, помогут вызвать техническую службу или эвакуатор. Звоните по телефонам: