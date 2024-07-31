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В Туле гаишники спасли мужчину с острой болью
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Туле гаишники спасли мужчину с острой болью

Стражи порядка своевременно оказали ему первую помощь и вызвали медиков.

Днем 27 июля инспекторы ДПС ОБ ДПС УМВД России по Туле Олег Никора и Сергей Фролов находились на маршруте патрулирования. На Новомосковском шоссе к ним обратился гражданин и рассказал, что неподалёку лежит мужчина с острой болью, а телефона для вызова скорой помощи у него нет.

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Полицейские немедленно вызвали на место медиков и поспешили к мужчине, который к тому времени потерял сознание. Инспекторы оказали ему первую помощь, благодаря этому он пришел в себя. Через некоторое время пациента передали бригаде медиков.

Туляка госпитализировали в больницу, а затем провели экстренную хирургическую операцию.

Уважаемые туляки и гости региона! При возникновении сложной дорожной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Они окажут всевозможное содействие, помогут вызвать техническую службу или эвакуатор. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.

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