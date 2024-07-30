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«Прокачай аккаунт»: мошенники придумали новую схему для обмана детей

«Прокачай аккаунт»: мошенники придумали новую схему для обмана детей

Думаете, самая легкая добыча аферистов – старики? Дети догоняют!

Так произошло с 9-летним сыном жительницы Новомосковска. Мальчик играл в онлайн-игру, вдруг на экране компьютера появилась ссылка на телеграм-канал. Там ему предложили создать код для получения виртуальной игровой валюты, чтобы прокачать аккаунт. Нужно только выполнить несколько заданий: взять мамин телефон, сфотографировать его экран с приложениями банков. Мошенники выяснили, что мальчик знал пароли для входа в банковские приложения, и пообещали ему 50 тысяч рублей, если он переведет деньги по указанным ими номера телефонов. В итоге семья лишилась более полумиллиона рублей.

Как отмечают эксперты тульского отделения Банка России, мошенники часто выходят на подрастающее поколение через онлайн-игры. Они ищут детей в чатах игр, в тематических каналах и сообществах.

Аферисты предлагают юным игрокам виртуальную валюту, атрибуты для персонажей и другие бонусы.

Цель одна — получить доступ к чужим кошелькам.

Чтобы не потерять деньги, соблюдайте правила финансовой безопасности и научите им ребенка:

  • Ограничьте доступ к своему телефону.
  • Ребенок не должен знать пароль от гаджета и тем более от банковского приложения.
  • Объясните, что карта — личная вещь, ее нельзя брать без разрешения и тем более передавать ее данные посторонним.
  • Расскажите о современных мошеннических схемах и правилах поведения в Интернете.

Самые популярные схемы «развода» и советы от специалистов читайте в карточках: 

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