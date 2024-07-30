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9-летний мальчик из Новомосковска перевел мошеннику более полумиллиона рублей

9-летний мальчик из Новомосковска перевел мошеннику более полумиллиона рублей

Злоумышленников ищут.

В Новомосковске 36-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, потерпевшая легла спать и оставила без присмотра телефон. Её девятилетний сын взял смартфон, чтобы поиграть в онлайн-игру. В процессе игры на экране появилась ссылка на телеграм-канал. Юный геймер перешел по ссылке и завел беседу со злоумышленником, который предложил ему отправить скрин банковских приложений с телефона.

Парень послушался, а потом рассказал, что знает пароли от приложений. Злоумышленник пообещал ему 50 000 рублей, если тот скинет ему все сбережения мамы. Таким образом женщина лишилась более полумиллиона рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». 

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