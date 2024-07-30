Туляков приглашают пройти отбор в Школу глухих блогеров

Для этого нужно пройти регистрацию и записать видео на русском жестовом языке.

Тульский «Центр поддержки людей с нарушением слуха „Услышать тишину“» открывает второй поток обучения в первой в России школе глухих блогеров. Хотите стать известным блогером? Мечтаете о крутом контенте? Хотите много подписчиков и лайков? Но все эти мечты разбиваются о коммуникативные трудности? Попробуйте преодолеть их!

В ходе обучения вы познакомитесь с основами блогинга, узнаете базовые принципы производства контента, продвижения и формирования личного бренда. Срок обучения: с 5 августа по 5 октября.

Обучение бесплатное, занятия проводятся в режиме онлайн на русском жестовом языке. Чтобы поступить в школу, достаточно сделать три шага.

Пройти регистрацию: на основы блогинга, курс по производству контента или занятия по продвижению и развитию личного бренда.

Выполнить задание для поступления — снять видео на русском жестовом языке.

Пройти отбор.

Заявки принимаются до 3 августа. Все подробности можно найти здесь.

Проект реализуется с использованием гранта Благотворительного фонда «Анастасия», предоставленного для инклюзивных театральных проектов в сфере детства.