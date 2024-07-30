Медики из Новомосковска провели уникальную операцию по дроблению камней в почках

Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Врачи Новомосковской городской клинической больницы провели операцию по нефролитолапаксии — эндоскопическому дроблению камней в почках. Этот метод позволяет проводить хирургическое вмешательство без разрезов, что значительно снижает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления пациентов.

Данная методика является альтернативой открытой операции на почке. Она применяется только при определенных условиях, включая показатели состояния пациента. Среди противопоказаний — нарушение свертываемости крови, острые воспалительные процессы в организме, включая воспаление почек. Лазерному дроблению подвергают камни размером более 15 мм.

Заведующий урологическим отделением Новомосковской городской клинической больницы, к. м. н. Александр Глуздаков отметил, что новая методика позволяет извлекать камни через минимальный доступ диаметром до 1 см, сохраняя все функции органа.

— Во время операции пациенту через прокол вводятся инструменты, в том числе лазерное оборудование. Внутри почки камень дробится практически до песка. Значительная его часть вымывается с помощью специального оборудования в ходе операции. Оставшиеся фрагменты постепенно выходят в дальнейшем, — сказал Александр Глуздаков.

Также он добавил, что проведение этой операции стало возможным благодаря современному оборудованию. С начала этого года на вооружение врачей поступила урологическая стойка, лазерная установка для дробления камней в почках, мочеточниках и мочевом пузыре.