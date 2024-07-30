На улице Плеханова ставят столбы на тротуар: в администрации Тулы объяснили почему

Фото предоставлены Мариной Саратовой.

В своем письме они рассказали:

— На пересечении ул. Кирова и ул. Плеханова идет ремонт трамвайных путей, а параллельно меняют электрические столбы. Обратили внимание — столбы ставят прямо на тротуар (возле домов ул. Кирова, 16, 18, здания 19-в), тем самым перегораживая движение пешеходам. Прежние столбы стоят на газоне и никому не мешают. А эти…

Вот как прокомментировали ситуацию в администрации Тулы:

— Перенос опор контактной сети осуществляется в рамках проведения ремонта трамвайного пути и обустройства дорожного полотна для организации проезжей части и тротуаров. Данное расположение обусловлено технологическим процессом и расположением подземных сетей и коммуникаций. Тротуар также будет ремонтироваться.