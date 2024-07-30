  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На улице Плеханова ставят столбы на тротуар: в администрации Тулы объяснили почему - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На улице Плеханова ставят столбы на тротуар: в администрации Тулы объяснили почему
Фото предоставлены Мариной Саратовой.

На улице Плеханова ставят столбы на тротуар: в администрации Тулы объяснили почему

В редакцию Myslo обратились возмущенные туляки.

В своем письме они рассказали:

— На пересечении ул. Кирова и ул. Плеханова идет ремонт трамвайных путей, а параллельно меняют электрические столбы. Обратили внимание — столбы ставят прямо на тротуар (возле домов ул. Кирова, 16, 18, здания 19-в), тем самым перегораживая движение пешеходам. Прежние столбы стоят на газоне и никому не мешают. А эти…

photo_2024-07-26_09-26-43.jpg

photo_2024-07-26_09-26-44 (2).jpg

Вот как прокомментировали ситуацию в администрации Тулы:

— Перенос опор контактной сети осуществляется в рамках проведения ремонта трамвайного пути и обустройства дорожного полотна для организации проезжей части и тротуаров. Данное расположение обусловлено технологическим процессом и расположением подземных сетей и коммуникаций. Тротуар также будет ремонтироваться. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
столбытротуарремонт
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поручил разобраться со свалками на кладбищах
Дмитрий Миляев поручил разобраться со свалками на кладбищах
Медики из Новомосковска провели уникальную операцию по дроблению камней в почках
Медики из Новомосковска провели уникальную операцию по дроблению камней в почках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.