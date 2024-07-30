Вильфанд: август начнется с «тусклой и скучной» погоды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в последние дни июля и в начале августа будет дождливой и прохладной.

Об этом пишут наши коллеги из Агентства городских новостей «Москва».

— Погода по климату будет на 2 градуса ниже нормы, а если сравнивать с прошлой неделей, понижение еще более заметное. В течение всей недели будет облачно, прямых солнечных лучей не ожидается. Каждый день прогнозируем небольшие осадки. Это тускловатая и скучноватая погода, такими будут оставшиеся дни июля и вся первая пятидневка августа, — сказал Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночные температуры будут от +11 до +14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +20–22 градусов. Температура начнет стремиться к 25-градусной отметке только 6–7 августа.