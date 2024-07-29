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Жители Косой Горы: «Наша школа осталась без стены!»
Фото предоставлено читателями

Жители Косой Горы: «Наша школа осталась без стены!»

По словам туляков, инцидент произошёл в конце минувшей недели.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные жители пос. Косая Гора. Они рассказали, что в здании Центра образования № 6 на ул. Гагарина обрушилась часть стены.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что в учреждении произошло повреждение штукатурного слоя и части кладки фасада на торцевой стене здания. Причиной стало попадание влаги под штукатурку:

«Экспертной организацией проведено обследование здания, выдано техническое заключение и проектное решение на проведение ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время работы ведутся. Планируемый срок их завершения – до 1 сентября».

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вчера, в 19:06 +1
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