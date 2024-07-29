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В Туле ищут мужчину, пропавшего в апреле 2022 года

В Туле ищут мужчину, пропавшего в апреле 2022 года

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят откликнуться всех, кто может пролить хоть какой-то свет на исчезновение Алексея Волкова.

Поисковики продолжают розыск Алексея Валерьевича Волкова, который 23 апреля 2022 года ушёл с территории ДНП «Романовские дачи» в Заокском районе Тульской области и пропал. О его судьбе ничего не известно до сих пор, но на днях волонтёрам сообщили об обнаружении документов мужчины.

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К сожалению, расспросить нашедшего их человека поисковикам пока не удалось, поэтому они повторно просят откликнуться всех, кто мог видеть пропавшего или что-либо знать о его судьбе.

Посмотрите на эту фотографию. Если это лицо вам знакомо, звоните 8(800)700-54-52.

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