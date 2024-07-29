В Туле ищут мужчину, пропавшего в апреле 2022 года

Поисковики продолжают розыск Алексея Валерьевича Волкова, который 23 апреля 2022 года ушёл с территории ДНП «Романовские дачи» в Заокском районе Тульской области и пропал. О его судьбе ничего не известно до сих пор, но на днях волонтёрам сообщили об обнаружении документов мужчины.
К сожалению, расспросить нашедшего их человека поисковикам пока не удалось, поэтому они повторно просят откликнуться всех, кто мог видеть пропавшего или что-либо знать о его судьбе.
Посмотрите на эту фотографию. Если это лицо вам знакомо, звоните 8(800)700-54-52.