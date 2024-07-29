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В Ефремовском районе сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Ефремовском районе сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности

Району присвоен высокий класс пожарной опасности.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, в Ефремовском районе на 29 июля сохраняется чрезвычайная степень пожароопасности — 5-й класс.

Телефоны экстренных служб: 112,101.

СПРАВОЧНО

Пожарная опасность  это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности:

  • 1-й класс — опасности нет;
  • 2-й класс — малая пожарная опасность;
  • 3-й класс — средняя пожарная опасность;
  • 4-й класс — высокая пожарная опасность;
  • 5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность.

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Автор:
сегодня, в 11:20 +1
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