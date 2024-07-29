В Ефремовском районе сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды, в Ефремовском районе на 29 июля сохраняется чрезвычайная степень пожароопасности — 5-й класс.



Телефоны экстренных служб: 112,101.

СПРАВОЧНО

Пожарная опасность – это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Существует 5 классов пожарной опасности: