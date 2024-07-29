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Стало известно, что чаще всего забывают туляки в автобусах и трамваях
Фото Дмитрия Дзюбина.

Стало известно, что чаще всего забывают туляки в автобусах и трамваях

В администрации Тулы рассказали, куда «прячут» находки.

В МКП «Тулгорэлектротранс» рассказали Myslo, что чаще всего забывают туляки в автобусах, троллейбусах и трамваях. Это зонты, сменную обувь, студенческие билеты, проездные документы (карты). Все находки передают диспетчерам в различные депо. 

В администрации Тулы рассказали, что делать, если вы потеряли что-то в общественном транспорте. 

Можно позвонить в диспетчерские пункты предприятия по телефонам (круглосуточно): 25-45-94 — служба автобусного транспорта, 25-42-48 — троллейбусное депо, 25-61-50 — трамвайное депо. Кроме того, можно оставить обращение через форму обратной связи на официальном сайте предприятия «Обращения пассажиров».

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