Стало известно, что чаще всего забывают туляки в автобусах и трамваях

Фото Дмитрия Дзюбина.

В МКП «Тулгорэлектротранс» рассказали Myslo, что чаще всего забывают туляки в автобусах, троллейбусах и трамваях. Это зонты, сменную обувь, студенческие билеты, проездные документы (карты). Все находки передают диспетчерам в различные депо.

В администрации Тулы рассказали, что делать, если вы потеряли что-то в общественном транспорте.

Можно позвонить в диспетчерские пункты предприятия по телефонам (круглосуточно): 25-45-94 — служба автобусного транспорта, 25-42-48 — троллейбусное депо, 25-61-50 — трамвайное депо. Кроме того, можно оставить обращение через форму обратной связи на официальном сайте предприятия «Обращения пассажиров».