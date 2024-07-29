Тульский экзотариум присоединился к проекту Новых людей «Мы в ответе за них»

Руководитель регионального отделения партии Анна Иванова рассказала, что уже совместно проведено несколько акций, поэтому заключение партнёрства было вопросом времени. Теперь в знак дружбы на стене здания экзотариума появился мурал «Мы в ответе за них» с изображением его жителей.

Как рассказали организаторы, на мурале изображены животные, проживающие в Тульской области. Многие о них не слышали, но они тоже нуждаются в защите.

Мероприятие посетили федеральный руководитель проекта «Мы в ответе за них» Мария Гусарова и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

— Проект „Мы в ответе за них“ — большое зоозащитное движение, которое занимается тем, чтобы люди жили в безопасности, а животные — в комфорте и в своей среде обитания, и мы рады тому, что теперь у нас есть друзья в Тульской области, с которыми мы будем не только проводить мероприятия и развивать движение в регионе, но и займёмся просвещением людей и повышением осознанности к хрупкой экосистеме природы. Если люди начнут понимать животных, то тогда будут понимать и друг друга, — уверена федеральный руководитель проекта Мария Гусарова.

— Мы рады принять у себя движение и готовы предоставить любые свои мощности в качестве помощи, — сказала заведующая развитием экзотариума Елена Курлыкова.

Для гостей мероприятия провели «Зеленый лекторий», где прочли лекции о животных региона, устроили мастер-класс и запустили в небо Белоусовского парка воздушных змеев. Детей радовали ростовые куклы, с которыми мог сфотографироваться каждый желающий.

Помогать животным — это непростой труд, и мы признательны всем, кто делает это ежедневно. Проект Новых людей «Мы в ответе за них» посвящён именно этому — помощи животным и формированию новой осознанной культуры отношения к питомцам.

Стать волонтером проекта можно, написав в сообщения группы «Новые люди Тула» или в телеграм-канал зоозащитного движения.

