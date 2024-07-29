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Фанат тульского «Арсенала» добрался до Эльбруса автостопом

Фанат тульского «Арсенала» добрался до Эльбруса автостопом

Парень забрался на вершину горы и зафиксировал свой триумф на счетчике восхождений.

Болельщик тульского «Арсенала» Григорий смог автостопом добраться до Эльбруса. Парень забрался на вершину горы и зафиксировал свой подъем на счетчике восхождений. О герое рассказали в телеграм-канале «Гордость Тулы». 

— Этот автостоп для меня не последний. Полный вперед! — заявил Григорий. 

Напомним, в прошлом году ярый болельщик, раздосадованный чередой неудач любимого футбольного клуба, заявлял, что будет голодать до тех пор, пока оружейники не одержат долгожданную победу. Затем Григория заметили на трибуне болельщиков с иконой в руках. 

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Автор:
сегодня, в 12:20 +1
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