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Педагог колледжа из Тулы выиграла грант Росмолодежи
Фото министерство образования Тульской области.

Педагог колледжа из Тулы выиграла грант Росмолодежи

На реализацию проекта Екатерина Ивлева получила 252 тысячи рублей.

Накануне, 28 июля, в Крыму завершился фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты» участники защищали свои проекты. 

Среди победителей — педагог-организатор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Екатерина Ивлева. На реализацию проекта «Студенческий театр „Без границ“» она получила грант 252 тысячи рублей, сообщили в министерстве образования Тульской области. 

Всего на участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

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сегодня, в 12:00 +2
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