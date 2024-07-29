Педагог колледжа из Тулы выиграла грант Росмолодежи

Фото министерство образования Тульской области.

Накануне, 28 июля, в Крыму завершился фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты» участники защищали свои проекты.

Среди победителей — педагог-организатор Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Екатерина Ивлева. На реализацию проекта «Студенческий театр „Без границ“» она получила грант 252 тысячи рублей, сообщили в министерстве образования Тульской области.

Всего на участие в конкурсе было подано 242 заявки. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышло 132 проекта. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 29 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 65 тысяч до 1,3 миллиона рублей.