В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

«День цифры» проводится в период летней оздоровительной кампании детей в лагерях всех типов уже третий год.

В тульском лагере «Новая волна» проект начался с торжественной линейки. Участников поприветствовали почетные гости: заместитель министра образования Тульской области Сергей Минаев и заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман. Они отметили, что «День цифры» — одно из мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», которое знакомит с цифровыми и квантовыми технологиями, алгоритмами искусственного интеллекта.

После линейки ребята прошли квиз на тему современных технологий и искусственного интеллекта.

После мероприятия Инесса Фельдман проверила, как отдыхают юные туляки в коммерческом загородном детском лагере, расположенном в пределах города.

В третью смену «Новая волна» принимает более 470 ребят. С ними работают по разным профилям: детского технопарка «Кванториум» и программе педотряда «Лев», включающей разные направления деятельности.

Заместителю главы администрации показали территорию лагеря, жилые корпуса, медблок, пищеблок. Зал приема пищи отдыхающие посещают в две смены. Инесса Фельдман подчеркнула, что организации питания нужно уделять особое внимание.

Заместитель главы администрации города пообщалась с ребятами из разных отрядов. По итогу она отметила, что качество организации отдыха и досуга соответствует требованиям.