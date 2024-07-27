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В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»

«День цифры» проводится в период летней оздоровительной кампании детей в лагерях всех типов уже третий год.

В тульском лагере «Новая волна» проект начался с торжественной линейки. Участников поприветствовали почетные гости: заместитель министра образования Тульской области Сергей Минаев и заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман. Они отметили, что «День цифры» — одно из мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», которое знакомит с цифровыми и квантовыми технологиями, алгоритмами искусственного интеллекта. 

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После линейки ребята прошли квиз на тему современных технологий и искусственного интеллекта.
После мероприятия Инесса Фельдман проверила, как отдыхают юные туляки в коммерческом загородном детском лагере, расположенном в пределах города. 

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В третью смену «Новая волна» принимает более 470 ребят. С ними работают по разным профилям: детского технопарка «Кванториум» и программе педотряда «Лев», включающей разные направления деятельности. 

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Заместителю главы администрации показали территорию лагеря, жилые корпуса, медблок, пищеблок. Зал приема пищи отдыхающие посещают в две смены. Инесса Фельдман подчеркнула, что организации питания нужно уделять особое внимание. 

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Заместитель главы администрации города пообщалась с ребятами из разных отрядов. По итогу она отметила, что качество организации отдыха и досуга соответствует требованиям.

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Автор:
сегодня, в 17:20 +1
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