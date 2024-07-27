В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»

В тульском лагере «Новая волна» проект начался с торжественной линейки. Участников поприветствовали почетные гости: заместитель министра образования Тульской области Сергей Минаев и заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман. Они отметили, что «День цифры» — одно из мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», которое знакомит с цифровыми и квантовыми технологиями, алгоритмами искусственного интеллекта.
После линейки ребята прошли квиз на тему современных технологий и искусственного интеллекта.
После мероприятия Инесса Фельдман проверила, как отдыхают юные туляки в коммерческом загородном детском лагере, расположенном в пределах города.
В третью смену «Новая волна» принимает более 470 ребят. С ними работают по разным профилям: детского технопарка «Кванториум» и программе педотряда «Лев», включающей разные направления деятельности.
Заместителю главы администрации показали территорию лагеря, жилые корпуса, медблок, пищеблок. Зал приема пищи отдыхающие посещают в две смены. Инесса Фельдман подчеркнула, что организации питания нужно уделять особое внимание.
Заместитель главы администрации города пообщалась с ребятами из разных отрядов. По итогу она отметила, что качество организации отдыха и досуга соответствует требованиям.